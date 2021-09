Il Milan alza il tiro, si complica l’addio: trattativa in fase di stallo

Il Milan sta provando a piazzare Castillejo, diventato ormai un esubero nella rosa di Pioli: trattativa in fase di stallo con il CSKA Mosca

Il Milan non ha ancora concluso il suo calciomercato in uscita. Maldini e la dirigenza stanno provando a piazzare Samu Castillejo, diventato ormai un esubero nella rosa di Stefano Pioli. L’esterno è stato accostato a diversi club nel corso di questa sessione. In Liga si erano fatti avanti Getafe e Real Sociedad, mentre in Serie A ci hanno provato Sampdoria e Spezia. Le richieste non mancavano, ma alla fine non si è riusciti a giungere ad un accordo.

Il ‘Diavolo’ sta facendo un ulteriore tentativo con il CSKA Mosca. In Russia la finestra di trasferimenti è ancora aperta, sia in entrata che in uscita. La situazione, però, pare essersi complicata. Stando a quanto riferisce ‘Eurostavka’, il Milan vorrebbe un pagamento fisso di 1 milione di euro per il prestito dell’ex Villarreal. La richiesta nasce dalla non volontà dei russi di inserire un’opzione di riscatto nella formula dell’operazione. Il CSKA, dal canto suo, non vorrebbe spendere così tanto e starebbe cercando di abbassare le pretese dei milanesi. I dialoghi, al momento, si sono interrotti, con la ‘Squadra dell’esercito’ che non ha ancora fatto una nuova proposta.