Kessie saluta il Milan: scambio con conguaglio, c’è l’offerta

Il Milan inizia a pensare al calciomercato di gennaio e un top club è pronto all’assalto per il big: scambio più soldi

Il Milan ha vissuto un calciomercato particolare con addii a sorpresa all’inizio, hanno salutato sia Donnarumma che Calhanoglu a parametro zero. La società però si è mossa bene per rinforzare la rosa in vista della Champions League e ha subito rimpiazzato l’estremo difensore con Maignan prima di procedere con ulteriori colpi.

Per quanto riguarda le cessioni, ora bisogna stare attendi perché potrebbero esserci nuove uscite importanti. Da tenere d’occhio la situazione di Franck Kessie, che ha un contratto in scadenza a giugno del 2022 e per ora non sembra essere vicino il rinnovo dell’ivoriano. Le big lo sanno e potrebbero tentare un assalto a breve.

Calciomercato Milan, pericolo addio per Kessie: si fa avanti l’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid vuole anticipare tutti con l’acquisto di Kessie e per questo sta lavorando per preparare un’offerta già a gennaio. La società allenata dal ‘Cholo’ potrebbe mettere sul piatto il centrocampista Hector Herrera, anche lui in scadenza a giugno prossimo, più l’aggiunta di 18 milioni di euro.

Non sarebbe sicuramente un’offerta altissima ma il Milan potrebbe anche pensare di accettarla in quanto c’è il pericolo di perdere a parametro zero anche Kessie dopo Donnarumma e Calhanoglu.