Cessione in Russia, oggi la decisione: affare ad un passo

Continua il calciomercato in Russia con la sessione ancora aperta: cessione vicina dalla Serie A, la decisione in giornata

La sessione estiva di calciomercato è ancora aperta in Russia con possibili colpi proprio negli ultimi giorni. Ultime ore frenetiche con la chiusura in vista per il 7 settembre. Il Milan potrebbe mettere a segno una cessione importante con l’addio dell’esterno spagnolo Castillejo. Nel 4-2-3-1 Pioli è stata un’arma in più durante la scorsa stagione, ma la sua cessione è stata molto chiacchierata negli ultimi giorni.

Cessione in Russia, addio Castillejo: la verità di Pellegatti

Il noto giornalista, Carlo Pellegatti, da sempre vicino alle vicende del Milan ha svelato la verità in un video pubblicato sul suo canale ufficiale Youtube: “Oggi ci sarà la decisione di Castillejo: se andare al CSKA Mosca oppure se restare al Milan per giocarsi le sue carte”. Poi ha aggiunto: “Nel caso Castillejo volesse andare a Mosca, dovrebbe andare entro domani nella Capitale russa per visite mediche e firma sul contratto”. La decisione arriverà così nella giornata di oggi con il possibile addio del giocatore spagnolo.

Secondo quanto riportato dallo stesso Pellegatti l’accordo sarebbe sulla base di un prestito secco senza diritto o obbligo di riscatto. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare nella giornata di oggi: Castillejo resta o andrà via?