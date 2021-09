L’Inter piomba sull’obiettivo della Juve: vendetta e intreccio con Brozovic

L’Inter inizia a preparare nuovi colpi per il futuro e si cerca di battere la Juventus per il talento classe 2000

L’Inter ha vissuto un calciomercato ricco di colpi di scena a causa delle due cessioni di Hakimi e Lukaku, che hanno portato a diverse operazioni in entrata. I nerazzurri dovevano inevitabilmente incassare per non soffrire troppo la crisi e per questo hanno effettuato cessioni importanti prima di rimpiazzare i due big.

Ora la società non smette di lavorare e continua a preparare i colpi per il futuro, visto che ci sarebbe in mente già un nuovo nome per il centrocampo. La società vorrebbe provare a inserirsi nella lotta per Aurelien Tchouameni, calciatore classe 2000 che piace anche alla Juventus.

Calciomercato Inter, tentativo per Tchouameni seguito anche dalla Juventus. I bianconeri pensano a Brozovic

Il talento francese è di proprietà del Monaco e le sue prestazioni hanno attirato le big. L’Inter potrebbe provare il colpo soprattutto in caso di addio di Marcelo Brozovic, che ha il contratto in scadenza nel 2022. La società sarebbe pronta a mettere sul piatto Alexis Sanchez più l’aggiunta di circa 20-25 milioni di euro. Qualora l’affare andasse in porto arriverebbe una beffa per la Juventus ma solo a metà.

I bianconeri infatti potrebbero fare un tentativo poi per Marcelo Brozovic a parametro zero, visto che serve un elemento di qualità in mezzo al campo.