Il nuovo nome low cost dell’Inter per il post Handanovic

Samir Handanovic potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione. L’Inter, per rimpiazzarlo, riflette anche sul profilo di Roman Burki, estremo difensore del Borussia Dortmund

L’Inter di Simone Inzaghi ha chiuso la sessione estiva di calciomercato con l’arrivo di Joaquin Correa. L’attaccante, passato in nerazzurro dalla Lazio di Maurizio Sarri, è uno dei pupilli del tecnico della Beneamata che, nell’arco di questi ultimi due mesi, ha perso Romelu Lukaku, centravanti belga approdato al Chelsea di Thomas Tuchel, e Achraf Hakimi, esterno destro che ha scelto di vestire la maglia del PSG delle stelle di Mauricio Pochettino.

In ogni caso, nonostante le dolorose cessioni, l’Inter resta una delle squadre favorite per la vittoria del campionato italiano di Serie A visti gli arrivi del sopracitato Correa, Edin Dzeko e Denzel Dumfries, laterale olandese cresciuto nel PSV Eindhoven. L’unico dubbio è quello legato al rendimento di Samir Handanovic che, al termine della stagione, sembra destinato a lasciare la Beneamata: ma chi sarà il suo sostituto?

Calciomercato Inter, caccia all’erede di Handanovic | Occhio al profilo low cost

Fra i nomi più gettonati per prendere il posto di Samir Handanovic al termine della stagione c’è sicuramente quello di Andre Onana. L’estremo difensore dell’Ajax è fuori dai piani del club olandese e potrebbe arrivare a zero, ma occhio all’ingaggio. Attenzione anche agli estremi difensori azzurri: da Alessio Cragno del Cagliari fino ad arrivare a Silvestri, attualmente in forza all’Udinese.

Il nome nuovo low cost però per la porta dell’Inter potrebbe rispondere al nome di Roman Burki. Il portiere del Borussia Dortmund, che lo scorso anno ha collezionato 19 presenze in Bundesliga, non è un titolare fisso della squadra della Ruhr ed il suo contratto è in scadenza nel 2023 con un valore di calciomercato molto vantaggioso, di poco inferiore ai 5 milioni di euro.