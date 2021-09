Juventus, l’assist per arrivare al big lo fornisce Insigne

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli sembra sempre meno scontato. Il calciatore partenopeo potrebbe scegliere una nuova destinazione, aprendo uno scenario interessante per la Juventus.

Trovare un accordo tra entourage di Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del numero 24 azzurro sembra sempre più complicato. Il contratto del fantasista scade il prossimo giugno e già da febbraio il calciatore partenopeo potrebbe firmare con un altro club. Sono molte le squadre di Serie A interessate, ma il capitano del Napoli, in caso di addio, potrebbe scegliere l’estero come destinazione. In particolar modo, l’Atletico Madrid di Diego Simeone segue con interesse l’evolversi della situazione. L’ipotesi sarebbe gradita anche a Insigne e questo scenario aprirebbe una possibilità di calciomercato per la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Addio immediato alla Juventus: la mossa decisiva di Allegri

LEGGI ANCHE >>> Affare a zero per Mourinho: battute Inter e Atalanta

Insigne avvicina Joao Felix alla Juventus

Con l’eventuale approdo del 30enne, infatti, i Colchoneros avrebbero troppa abbondanza davanti. Suarez, Griezmann, Correa e Felix, con l’aggiunta del nazionale azzurro sarebbero in troppi. E il sacrificabile diventerebbe Joao Felix. Il portoghese non ha mantenuto le aspettative e, sia lui che il club spagnolo vorrebbero un futuro lontano da Madrid per il giovane fantasista.

LEGGI ANCHE >>> Assalto a McKennie: la Juventus batte Mourinho con lo scambio

La Juventus potrebbe così spingere per acquistarlo, offrendo una cifra complessiva di 70 milioni di euro, pagabili però in cinque anni. Una operazione simile a quella che ha portato a concludere l’affare per Chiesa, insomma, che favorirebbe l’approdo in bianconero di uno dei maggiori talenti del panorama europeo.