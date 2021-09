Sfumato Kounde, il Chelsea torna alla carica per il big della Juventus

Il Chelsea, dopo aver soltanto sfiorato l’acquisto di Kounde, torna a presentare un’offerta alla Juventus per il difensore.

Il Chelsea è stata una delle protagoniste del calciomercato, con l’acquisto di Romelu Lukaku che le ha regalato una dimensione europea ancora superiore. Fino all’ultimo giorno della sessione estiva, però, il club di Roman Abramovic ha provato a piazzare un altro colpo per la difesa. L’obiettivo inseguito a lungo era Jules Kounde del Siviglia, per il quale i londinesi erano arrivati ad offrire una cifra superiore ai 50 milioni di euro. L’affare è saltato e ora i Blues vogliono tornare alla carica per acquistare Matthijs de Ligt.

Il Chelsea torna alla carica per de Ligt

L’offerta del Chelsea per convincere la Juventus a privarsi dell’olandese, sarebbe composta di uno scambio di cartellini più cash. Timo Werner, valutato intorno ai 40 milioni di euro, sarebbe la contropartita e 18 i milioni di euro aggiuntivi che i londinesi metterebbero sul piatto.

Sembra difficile che i bianconeri possano cedere il centrale per un attaccante che ha smarrito la via del gol e per una cifra poco considerevole.