Dimenticata l’esperienza alla Roma, Javier Pastore riparte dalla Spagna: arriva l’annuncio ufficiale del trasferimento

Quelli alla Roma non saranno stati di certo tre anni memorabili per Javier Pastore. Dopo essere stato accolto con entusiasmo all’arrivo nella capitale, l’argentino in tre stagioni ha collezionato solo 37 presenze e 4 gol. Nelle scorse settimane ‘El Flaco’ ha rescisso il contratto con la Roma, e ora ha trovato una nuova avventura dalla quale ripartire.

Leggi anche >>> Lukaku a cuore aperto | “Inter, mi hai tolto dalla me**a ma volevo solo il Chelsea

Infatti in queste ore l’Elche ha ufficializzato l’arrivo di Pastore attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter. L’argentino si legherà al club spagnolo per un anno, cercando di tornare nuovamente protagonista all’interno di un club e tornare a mostrare il suo indiscutibile talento, che a causa degli infortuni non era riuscito a mostrare negli ultimi anni.