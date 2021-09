Calciomercato Milan, 30 milioni per cinque anni | Firma a febbraio

Il Milan non molla il centrocampista del Porto e potrebbe sfruttare il colpo a zero a giugno

Il Milan ha seguito diversi giocatori per la trequarti e alla fine ha optato per Junior Messias che è riuscito a realizzare il suo sogno a 30 anni. Maldini e Massara, però, hanno seguito a lungo anche un altro centrocampista offensivo, Jesus Corona. Il classe ’93 messicano può giocare da esterno offensivo o ala e alzerebbe notevolmente la qualità del club di Stefano Pioli. I contatti tra rossoneri e Porto erano a buon punto ma alla fine qualcosa è andato storto nella trattativa. Il giocatore, però, ha un contratto in scadenza con il club portoghese a giugno 2022 e avrebbe chiesto circa 6 milioni di euro a stagione per rinnovare il contratto, come riportato da quotidiano ‘A Bola’.

Calciomercato Milan, Jesus Corona può firmare a febbraio

Jesus Corona rappresenta ancora ora una prima scelta per il Milan che vuole continuare a pensare in grande anche in vista della prossima sessione di calciomercato. I rossoneri potrebbero essere in grado di soddisfare le richieste del giocatore messicano che vorrebbe fare il salto di qualità della sua carriera. Corona chiede lo stesso ingaggio di Otavio, il giocatore più pagato del Porto che potrebbe decidere, non solo di non assecondare la richiesta del giocatore ma di assumersi il rischio di perderlo a costo zero in estate.

Il Milan potrebbe mettere sul piatto circa 6 milioni di ingaggio per 5 anni al centrocampista messicano, garantendosi la firma di Jesus Corona a febbraio, per poi accoglierlo a giugno a Milano.