L’Inter sogna il colpo a zero: si avvicina l’addio gratis

L’Inter non smette di lavorare sul futuro e cerca l’occasione a zero: il portiere finisce in Primavera, segnali d’addio

È stata una situazione particolare quella dell’Inter, che ha vissuto un’estate ricca di movimenti in entrata e in uscita e ora pensa già ai prossimi colpi da effettuare nelle nuove sessioni di calciomercato. I nerazzurri hanno bisogno di un nuovo portiere e c’è un’occasione a zero che potrebbe essere sfruttata nella prossima estate.

Si tratta di Andre Onana dell’Ajax, che potrebbe lasciare presto il club olandese visto che ha un contratto in scadenza a giugno del 2022. Nelle ultime ore ha parlato il direttore sportivo dell’Ajax che ha dichiarato che il camerunense si allenerà con la formazione primavera.

Calciomercato Inter, segnali di addio tra Ajax e Onana: i nerazzurri ci provano

Un gesto sicuramente forte quello dell’Ajax che può rappresentare sicuramente un segnale di addio con Onana. L’Inter osserva la situazione e può tentare un assalto nei prossimi mesi, visto che si cerca un nuovo portiere per sostituire Handanovic che ha ormai 37 anni mentre Onana è un classe 1996 che può ancora crescere.

Onana ha dimostrato di essere un elemento affidabile nel campionato olandese e in Champions League e può essere sicuramente un innesto importante per l’Inter, specie se arrivasse a parametro zero.