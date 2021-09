Inter e Lazio non dimenticano: due colpi in canna a gennaio

Inter e Lazio si proiettano verso la prossima sessione di calciomercato con alcuni colpi ancora in canna. Tornano le idee per l’attacco

Inter e Lazio hanno iniziato alla grande la stagione sul campo, dopo una sessione di calciomercato comunque positiva. I nerazzurri, infatti, dopo aver ceduto Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, al netto delle necessità economiche, sono riusciti a piazzare alcuni colpi importanti per completare la rosa. I biancocelesti viaggiano alla grande in classifica dopo aver puntellato la rosa. Insomma, cambi in panchina e un inizio di stagione che si sta configurando come decisamente soddisfacente sul campo per entrambe le big, ma con un occhio sempre rivolto al calciomercato.

Due trattative in Bundesliga non sono andate in porto per entrambi i club, ma potrebbero tornare improvvisamente calde nelle prossime settimane. Partiamo dall’Inter. Per diversi giorni, si è parlato del possibile approdo di Marcus Thuram in nerazzurro. L’infortunio al ginocchio e l’accelerazione per Joaquin Correa hanno completato il reparto offensivo di Simone Inzaghi, ma a gennaio le cose potrebbero cambiare repentinamente.

Inter e Lazio a caccia in Bundesliga: ancora in auge Thuram e Kostic

L’Inter dovrà chiarire le condizioni e il futuro di Alexis Sanchez, ma parallelamente il nome di Thuram resta forte nei pensieri della Beneamata. La sua valutazione resta sui 25-30 milioni, cifra con cui potrebbe sbarcare in Italia già a gennaio. Non è l’unico nome che potrebbe fare lo stesso percorso, dalla Germania verso la nostra penisola.

Filip Kostic, infatti, resta un profilo ideale per il gioco di Maurizio Sarri. Dopo essere naufragata in estate, la trattativa potrebbe tornare calda nelle prossime settimane e incandescente in vista di gennaio. L’esterno di proprietà dell’Eintracht Francoforte è in scadenza nel 2023 e stavolta potrebbe davvero arrivare in Italia e a Roma. Due colpi importanti per l’attacco e che potrebbero dare ulteriore linfa all’attacco delle due big.