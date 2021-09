Mendes prova a metterci una pezza | La ‘promessa’ alla Juventus

Jorge Mendes vuole provare a riallacciare i rapporti con la Juventus dopo il caso Ronaldo: occhio alla ‘promessa’ per il centrocampo

Un’estate e un calciomercato molto complicato per la Juventus. I bianconeri, tra le big di Serie A, sono evidentemente il club che si è mosso peggio. La prima necessità era quella del centrocampista, reparto in cui manca un uomo d’ordine che possa dare maggiore sicurezza ed equilibrio alla squadra. Allegri è stato accontentato solo in parte con il colpo Locatelli. Il talento azzurro alla fine è riuscito a salutare il Sassuolo e sbarcare a Torino, dopo un’estenuante trattiva, ma il tecnico livornese avrebbe voluto l’aggiunta di un’altra pedina. Nel mirino c’era da tempo il ritorno di Pjanic dal Barcellona, ma poi l’operazione non si è potuta concretizzare e il bosniaco è approdato al Besiktas.

Il tema centrale per la ‘Vecchia Signora’, però, è stato certamente l’addio di Cristiano Ronaldo. CR7 ha lasciato a pochi giorni dalla fine della finestra di trasferimenti, sposando nuovamente il progetto del Manchester United. Una situazione che non ha sorpreso i piemontesi, ma li ha messi in difficoltà per trovare un valido sostituto. La dirigenza è dovuta correre ai ripari e ha scelto di puntare nuovamente su Kean. I rapporti con Jorge Mendes, inevitabilmente, si sono incrinati dopo questa vicenda. Il potente procuratore, dal canto suo, potrebbe avanzare una ‘promessa’ al club di Agnelli per riallacciare i rapporti.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, la sentenza: “Meglio Zapata per il dopo Lukaku”

La ‘promessa’ di Mendes alla Juventus

Juventus nel segno di Mendes. Il super agente vorrebbe mettere una pezza alla situazione che si è venuta a creare con i bianconeri. Potrebbe, perciò, assicurare ai piemontesi di riuscire a portare a Torino Fabinho. Il mediano del Liverpool diventerebbe, quindi, una possibilità concreta per l’estate 2022.

LEGGI ANCHE>>> L’ex bianconero attacca Cristiano Ronaldo: ‘La Juventus merita più rispetto’

Un colpo da 35-40 milioni di euro, che la ‘Vecchia Signora’ finanzierebbe con un paio di cessioni. Il termine del contratto del brasiliano è previsto per giugno 2026, mentre lo stipendio, invece, si attesta sui 5,2 milioni netti. Il prossimo centrocampista della Juventus può arrivare da Mendes.