Maldini su tre tavoli: caccia grossa in Serie A per il Milan

Il Milan inizia già a pensare a come rinforzare la propria rosa a gennaio e Paolo Maldini punta il mirino in Serie A: tre obiettivi

A calciomercato chiuso è il momento di tirare le somme e fare bilanci. Secondo molti il Milan è stata la vera regina del calciomercato italiano, rinforzando al meglio la propria rosa. In particolare i rossoneri dopo l’addio di Hakan Calhanoglu hanno cercato di rinforzare la trequarti offensiva con due acquisti, Brahim Diaz e Junior Messias. Paolo Maldini però sembrerebbe non accontentarsi e insieme alla società si starebbero già muovendo per gennaio.

Nel mirino dei rossoneri potrebbero esserci ben tre giocatori della Serie A, che potrebbero rinforzare ancora di più il reparto offensivo del Milan, in particolare la trequarti. Tre le piste che Maldini potrebbe seguire.

Milan su tre ‘gioielli’ della Serie A: Maldini osserva Djuricic, Daamsgard e Malinovskyi

Dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, la trequarti non poteva che essere la zona principale da rinforzare in casa Milan. I rossoneri infatti hanno preso nuovamente Brahim Diaz dal Real Madrid, e acquistato Junior Messias dal Crotone. Paolo Maldini però si proietta già al calciomercato di gennaio e starebbe osservando tre possibili colpi per il prossimo inverno.

Il primo potrebbe essere Ruslan Malinovskyi, giocatore che ha dimostrato ottime qualità nella passata stagione e per il quale il Milan potrebbe avvalersi dell’ottimo rapporto con l’Atalanta, dimostrato dalle operazioni passate. Per abbassare il prezzo dell’ucraino poi i rossoneri potrebbero pensare anche a uno scambio. L’altro giocatore su cui ci sarebbe il mirino del Milan sarebbe Filip Djuricic, trequartista del Sassuolo che piace molto ai rossoneri e non costerebbe nemmeno troppo, visto il contratto in scadenza nel 2022. Infine ci sarebbe Mikkel Damsgaard, trequartista che ha impressionato tutti sia con la Sampdoria che con la Danimarca, sul quale c’è l’interesse di diversi club. In rossonero il classe 2000 inoltre troverebbe anche Simon Kjaer, suo connazionale. Dunque Maldini sempre vigile e già al lavoro per gennaio.