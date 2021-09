Calciomercato Juventus, manca il grande colpo | “Meglio il Napoli”

La Juventus chiude il calciomercato senza un colpo ad effetto: duro attacco alla dirigenza, con Lazio e Napoli che si sono mosse meglio

Il calciomercato ha visto la Serie A cambiare completamente pelle. Rivoluzioni in panchina e tanti giocatori nuovi, ma il bilancio di fine sessione non sorride a tutte le squadre in egual modo. Tra gli scontenti c’è la Juventus, che ha dovuto lasciare partire Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni e nessun campione è subentrato al suo posto. Gli ingressi di Kean e Locatelli non sembrano aver accontentato una piazza che vuole tornare ad essere protagonista in campionato e in Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, salta il trasferimento | Il big fuori rosa

Mister Massimiliano Allegri sfrutterà la sosta per le nazionali per amalgamare il gruppo e cercare di dare la scossa dopo aver conquistato un solo punto nelle prime due partite. Il primo passo è riportare entusiasmo e dare consapevolezza ad un gruppo circondato da pareri contrastanti. Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’, ha analizzato il mercato estivo delle big in un’intervista a ‘Radio Marte’ e la Juventus non ne è uscita in maniera brillante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per Van de Beek | Parla l’agente

Secondo il giornalista, “c’è grande delusione per il mercato della Juventus, in quanto tutti si aspettavano un colpo finale, ma questo non c’è stato“. Poi, inoltre, “il solo grande acquisto last minute l’ha fatto la Lazio, prendendo Mattia Zaccagni“. Il mercato della Lazio sembra quindi superare nei giudizi quello bianconero, con i capitolini che sono attualmente a punteggio pieno in classifica dopo due giornate.

Calciomercato, il Napoli meglio della Juventus

Per Salvione anche il Napoli ha lavorato meglio della Juventus: “Ha preso Zambo Anguissa, descritto come un centrocampista molto più tecnico e veloce di Tiemouè Bakayoko, andando così a completare un reparto“, ha detto. La risposta a questo dubbio la potrà fornire però subito il campo, visto che al rientro dalla sosta è prevista proprio Napoli-Juventus, in programma sabato 11 settembre alle ore 18:00.