Milan, Giroud positivo al covid

Il Milan ha comunicato la positività al coronavirus di Olivier Giroud. L’attaccante francese rischia di saltare il match contro la Lazio.

Dopo la splendida prestazione offerta contro il Cagliari, Olivier Giroud rischia di doversi fermare a causa del coronavirus. L’attaccante francese, infatti, è risultato positivo al Covid dopo aver effettuato un tampone molecolare.

Di seguito riportiamo il comunicato del Milan: ” AC Milan comunica che oggi Olivier Giroud è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state subito informate. Il giocatore sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario. Si precisa che Olivier non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari”.

Milan, i tempi di recupero di Giroud in vista della Lazio

Il giocatore, non convocato dalla Francia per le gare valevoli per la qualificazione ai mondiali del 2022, avrà il tempo per ristibalirsi. Se, però, in vista della partita contro la Lazio non dovesse recuperare, potrebbe essere schierato Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto.