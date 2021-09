Rino Gattuso potrebbe essere destinato alla Premier League: ecco dove può andare

Il Newcastle è partito molto male in Premier League, ottenendo un solo punto in 3 partite (sconfitte con West Ham e Aston Villa e un pareggio con il Southampton) che vale, attualmente, il 17esimo posto in classifica. Ecco che la posizione di Steve Bruce sulla panchina del club bianconero è in bilico e presto la società potrebbe decidere di virare su un altro allenatore. Tra gli allenatori attualmente senza squadra c’è anche Gennaro Gattuso, reduce dall’ultima esperienza al Napoli che si è chiusa con la mancata qualificazione in Champions League all’ultima giornata di campionato, nonostante il suo lavoro sia rimasto ben impresso all’interno dell’ambiente azzurro. Avrebbe dovuto cominciare una nuova stagione alla guida della Fiorentina, ma a causa di divergenze con il patron Commisso, ha deciso di abbandonare il percorso a Firenze, ancor prima dell’inizio del campionato.

Calciomercato, Gattuso può andare in Premier League

Rino Gattuso ha sempre dimostrato di essere un allenatore coraggioso, pronto a mettersi sempre in gioco e in discussione. La possibilità che venga chiamato dal Newcastle è piuttosto concreta e per lui potrebbe rappresentare l’occasione di dimostrare il proprio valore lontano dall’Italia. Qualora il club inglese non dovesse trovare punti nelle prossime gare, che si prospettano molto complicate contro Manchester United e Leeds, sarebbe quasi scontato l’esonero di Bruce.