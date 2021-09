Il Milan continua a lavorare anche sul fronte calciomercato: ipotesi in Turchia per l’esubero rossonero, le novità

Il calciomercato non si è ancora concluso definitivamente. Il Milan potrebbe mettere a segno cessioni importanti visto che in Turchia la sessione è ancora aperta. Idee dell’ultim’ora per i rossoneri che sono alla ricerca di mandare via anche diversi esuberi, come per esempio il terzino Andrea Conti, che ha vestito anche la maglia del Parma nella scorsa stagione.

Calciomercato Milan, possibile cessione per Conti

Il Fenerbahce è alla ricerca di un valido terzino destro e così il profilo di Conti potrebbe fare proprio al caso del club turco. I rossoneri starebbero pensando così di accontentare l’ex giocatore dell’Atalanta, che ha attraversato stagioni incredibili a causa dei numerosi infortuni.

Il terzino del Milan potrebbe accettare la destinazione in Turchia per mettersi in mostra visto che ci sono Calabria e Florenzi nella sua posizione. Le prossime ore saranno così decisive per arrivare alla soluzione ottimale in modo da accontentare tutte le parti coinvolte.

Il Milan è sempre molto attivo sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni importanti per non creare malcontenti all’interno dell’attuale rosa a disposizione di Stefano Pioli.