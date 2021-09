Dopo la Juventus sfumata nella finestra di calciomercato estiva, la carriera di Miralem Pjanic potrebbe continuare in Turchia

La Juventus ha mancato l’acquisto di un centrocampista in grado di giocare davanti alla difesa, tanto desiderato da Massimiliano Allegri per completare il reparto. Nel mirino c’è stato Miralem Pjanic, scontento al Barcellona. Koeman non lo vede e non ha intenzione di dargli fiducia. Una situazione pesante per chi era il regista titolare della squadra che ha dominato in Serie A prima dell’avvento dell’Inter. Il bosniaco è ancora in Spagna e nelle opzioni di trasferimento c’è la Turchia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio colpo a zero | Sorpasso alla Juventus

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri già a rischio | Pazza idea entro dicembre

Juventus, Benatia ‘chiama’ Pjanic in Turchia

Il calciomercato in Turchia chiuderà il prossimo 8 settembre, e le squadre sono al lavoro per completare gli ultimi colpi in questi giorni. Uno dei club che si è mosso puntando sulla Serie A è il Fatih Karagumruk, con l’allenatore Farioli e alcuni giocatori come Bertolacci, Viviano e Borini. C’è anche un ex Juventus come Mehdi Benatia, che ‘chiamerebbe’ Pjanic per andare a giocare in Turchia, liberandosi dal Barcellona. Una soluzione low cost che servirebbe al bosniaco per tornare a giocare. Con la complicità di un suo ex compagno di squadra. E il club bianconero monitora attentamente la situazione.