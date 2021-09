Il Barcellona vicino a chiudere un accordo per la cessione di Pjanic: il bosniaco è stato vicino al ritorno alla Juventus

Il calciomercato ha chiuso i battenti e per le squadre italiane è tempo di tornare a pensare esclusivamente alle faccende di campo. Tra i club rimasti insoddisfatti dalle operazioni estive c’è la Juventus, che ha visto partire Cristiano Ronaldo e non è riuscita a centrare tutti gli obiettivi prefissati in entrata. Mister Allegri aveva chiesto rinforzi in mediana, ma è arrivato solo Manuel Locatelli. Nulla da fare, invece, per il ritorno di Miralem Pjanic, vicino ora ad un altro club.

Il centrocampista bosniaco è reduce da una stagione fallimentare con il Barcellona, chiusa senza reti o assist all’attivo. Il giocatore ha manifestato più volte la voglia di tornare alla Juventus, ma i club non hanno raggiunto la fumata bianca. Pjanic rischia ora un campionato da esiliato in casa, ma c’è ancora una possibile via di fuga. Il calciomercato è infatti ancora aperto in alcuni paesi, come la Turchia, dove la sessione termina l’8 settembre.

Il Barcellona sarebbe vicino ad un accordo con il Besiktas per il trasferimento in prestito annuale di Miralem Pjanic. Un’operazione che permetterebbe al bosniaco di tornare a giocare con continuità e al club turco di aumentare la qualità in mediana. I bianconeri hanno iniziato bene il campionato con due vittorie e un pareggio e giocheranno anche la Champions League.

Calciomercato Juventus, Pjanic può lasciare Barcellona

Il Besiktas è stato inserito nel Gruppo C con Ajax, Borussia Dortmund e Sporting Lisbona. Un’occasione per Pjanic per giocare anche la massima competizione europea e rimettersi in luce anche agli occhi della Juventus, che potrebbe tornare su di lui nelle prossime sessioni di mercato. L’accordo tra i club c’è, la palla ora passa al giocatore che deve decidere se accettare la scommessa turca o rischiare una stagione da esiliato con gli spagnoli.