La Juventus non molla l’obiettivo Icardi e il nuovo assalto potrebbe avvenire a gennaio: però potrebbe arrivare l’addio di Dybala

Calciomercato estivo che si è appena chiuso, ma si inizia già a lavorare per la sessione invernale per i trasferimenti. La Juventus in particolare continua a cercare un bomber per il reparto offensivo e da tempo il mirino è puntato su Mauro Icardi, attaccante del PSG che con tante stelle in rosa potrebbe trovare poco spazio in questa stagione.

Così l’occasione per la Juventus potrebbe arrivare a gennaio, cercando di prelevare l’argentino in prestito. Con l’arrivo dell’ex bomber dell’Inter la Juventus potrebbe anche pensare accettare l’offerta che potrebbe arrivare dal Real Madrid per Paulo Dybala. Idea di scambio.

Calciomercato Juventus, Icardi libera Dybala: scambio col Real Madrid

La Juventus continua ad avere un pallino fisso per il proprio attacco, ovvero Mauro Icardi. A gennaio i bianconeri potrebbero pensare di prendere in prestito l’argentino, che potrebbe a sua volta liberare Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Real Madrid a gennaio potrebbe far partire un nuovo assalto alla ‘Joya’ argentina che interessa da tempo.

Per convincere la Juventus i ‘Blancos’ potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Isco, giocatore nel mirino dei bianconeri da diverso tempo. Con entrambi i giocatori in scadenza di contratto a giugno 2022, in caso di mancato rinnovo l’affare potrebbe essere un’occasione per entrambi club di non perderli a parametro zero.