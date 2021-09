Andrea Agnelli potrebbe non essere il presidente della Juventus dalla prossima stagione: ecco il parere del giornalista

La Juventus si ritrova in uno dei momenti più complicati della gestione Agnelli e deve far fronte al malcontento generale e all’assenza di un campione come Cristiano Ronaldo ì, che ha garantito un rendimento e un numero di gol difficilmente replicabili. In merito ad Agnelli e alla Juventus è intervenuto il giornalista Graziano Campi che si è espresso a ‘Top calcio 24’: “Non è affatto sicuro che Agnelli sarà il presidente della Juventus anche il prossimo anno. Da una parte c’è la Ferrari che spinge per averlo e dall’altro c’è da capire come andrà a finire la questione legata al caos della Superlega. Staremo a vedere”.

Calciomercato Juventus, ecco chi può arrivare nel post Agnelli

Partendo da questa ipotesi, la Juventus potrebbe presto mettersi concretamente alla ricerca di un nuovo socio. In caso di addio di Agnelli, la soluzione più plausibile per i bianconeri sarebbe quella che porta ad Alessandro Nasi, cugino di Andrea e John Elkann, nonché vice presidente di Exor e presidente di Comau, del gruppo Stellantis.