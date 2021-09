Massimiliano Allegri esclude uno degli acquisti estivi dalla lista Champions: ecco di chi si tratta

Dopo la pausa per le nazionali, la Juventus affronterà il Napoli in campionato e inizierà anche il suo percorso in Champions League, questa volta senza Cristiano Ronaldo ma nuovamente con Massimiliano Allegri che sulla panchina bianconera è arrivato due volte a giocarsi la finale in questa competizione. Il tecnico toscano, come riportato da ‘calciomercato.it’, ha fatto le sue scelte, compilando la lista Uefa, dove non compare Luca Pellegrini, ma sopratutto Kaio Jorge, uno degli acquisti estivi del club bianconero. L’esclusione del brasiliano, arrivato dal Santos, fa rumore e lascia qualche dubbio, nonostante l’infortunio attuale.

Juventus, Allegri esclude Kaio Jorge dalla lista Champions

Difficile pensare che si tratti di una scelta legata alla momentanea indisponibilità di Kaio Jorge, considerando che Allegri ha deciso di inserire nella lista Arthur, nonostante l’infortunio che lo sta tenendo lontano dal rettangolo verde. E’ evidente che quella dell’allenatore toscano sia una scelta tecnica e che non ritenga attualmente pronto l’attaccante classe 2002 ad affrontare una competizione così importante, tanto da avergli preferito il classe 2000 Moise Kean, che ha già accumulato esperienza con il Psg.

Inoltre ha influito anche il regolamento Uefa che prevede l’inserimento di 4 giocatori cresciuti in Italia e 4 cresciuti nel vivaio del club, ed ecco che la scelta è ricaduta su Kean. Non avendo altri giocatori della cantera da inserire, la Juventus ha dovuto tagliare altri due giocatori, passando da 25 a 23 e la scelta è ricaduta anche sul brasiliano, nonostante quella di Allegri sia da considerare una scelta tecnica.