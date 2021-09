Il Milan deve ancora risolvere la situazione del suo centrocampista e intanto arriva un’offerta importante che potrebbe farlo vacillare

Il Milan ha concluso una sessione di calciomercato molto proficua che ha portato a Milano Olivier Giroud, rincorso a lungo anche durante l’inverno, Maignan, ma anche Tomori e Brahim Diaz, riscattati rispettivamente da Chelsea e Real Madrid. Nonostante gli addii di Donnarumma e Calhanoglu a costo zero, i rossoneri sono rimasti molto competitivi, riuscendo a prendere anche Adli e Junior Messias, negli ultimi giorni di mercato. Rimane aperta, però, la questione legata a Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano non ha ancora rinnovato con il club rossonero e per la società trattenerlo diventa sempre più complicato.

Calciomercato Milan, offerto super ingaggio a Kessié

Nelle ultime ore sarebbe arrivata un’offerta per Kessié. Secondo quanto riportato dal giornalista De Cerame a ‘Top Calcio’, il Paris Saint-Germain avrebbe offerto circa 8 milioni di euro più 2 di bonus al centrocampista ex Atalanta che sarebbe molto tentato di accettare l’offerta.

Franck Kessié non sembra intenzionato a rinnovare con il Milan e a giugno potrebbe liberarsi a parametro zero. Il Psg si candida fortemente per il classe ’96 che è molto tentato dall’offerta dei parigini e che andrebbe a completare una squadra stellare, forse mai vista prima. Per il Milan potrebbe essere in vista un’altra beffa a costo zero come già accaduto per Calhanoglu e Donnarumma.