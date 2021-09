La Juventus non ha chiuso per il bomber ma prepara già il colpaccio per il futuro: pronta l’offerta per il top di Serie A

È stato un calciomercato difficile quello della Juventus, che ha vissuto i primi due mesi di tranquillità per poi trovarsi di fronte a un mese di agosto infuocato. Prima c’è stato l’acquisto ufficiale di Locatelli dopo una lunga trattativa e poi l’addio a sorpresa di Cristiano Ronaldo, proprio gli ultimi giorni di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, piano Haaland | Raiola choc: doppio colpo super

Alla fine la Juventus è andata a caccia di un bomber ma oltre all’acquisto di Moise Kean e Ihattaren (poi girato in prestito alla Sampdoria) non è arrivato un acquisto top. C’è stato un tentativo per Icardi ma non è andato a buon fine e ora si cercherà il colpaccio per il 2022: nel mirino ci può essere Vlahovic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Icardi e non solo a gennaio | Maxi affare clamoroso

Calciomercato Juventus, sogno Vlahovic per il 2022: Kulusevski sul piatto

La società dunque ha deciso di vivere un calciomercato di transizione senza spendere troppo per poi tentare di rinforzare la rosa nel 2022. Per Vlahovic non sarà facile convincere la Fiorentina ma i bianconeri avrebbero già una strategia. Sul piatto potrebbe esserci Dejan Kulusevski, che non sembra essere incedibile, più l’aggiunta di circa 30 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinunce top last minute | No a tre bomber

La Juventus dunque vuole tornare ad essere competitiva al massimo e per questo prepara il super colpo per l’attacco per l’anno prossimo.