Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus per tornare al Manchester Unite e per la prima volta dall’addio torna a parlare della scelta presa

Dopo tre anni la Juventus e Cristiano Ronaldo si sono separati. I mal di pancia del portoghese erano noti da tempo, e durante la sessione estiva di calciomercato appena chiusa il portoghese ha salutato i bianconeri per tornare al Manchester United. Per la prima volta dal suo trasferimento in Inghilterra CR7 è tornato a parlare ai canali ufficiali dello United affermando: “Il ritorno allo United è la migliore scelta che potessi prendere. Questo è un nuovo capitolo della mia vita e sono molto contento, voglio fare la storia e aiutare la squadra a vincere altri trofei. Sono felicissimo di essere di nuovo a casa dopo dodici anni e non vedo l’ora di giocare la prima partita”.

Poi su Sir Alex Ferguson svela: “Tutti sanno che lui è stato fondamentale quando ho firmato il mio primo contratto con il Manchester. Per me è come un padre, mi ha insegnato molte cose e ci siamo sempre tenuti in contatto. Ha avuto un ruolo essenziale anche nel mio ritorno”. Infine sui tifosi: “I tifosi sono la chiave del calcio e finalmente sono tornati allo stadio. Quelli dello United sono speciali e me li ricordo bene. So che continuano a cantare il mio nome. Spero di rivederli molto molto presto”.