Calciomercato Juve, retroscena McKennie | Scambio con Allegri in regia

La Juventus ha pensato al possibile scambio a centrocampo sul calciomercato, con Allegri in regia. Il retroscena delle ultime ore di trattative

La Juventus ha visto in questa sessione di calciomercato l’addio di Cristiano Ronaldo. Una prospettiva che i bianconeri hanno cercato di colmare negli ultimissimi giorni, attraverso acquisti mirati. Se a centrocampo era arrivato Manuel Locatelli, in attacco l’acquisto di Moise Kean è servito a puntellare la rosa di Massimiliano Allegri. Magari ci si attendeva qualcosa in più, almeno un altro colpo in avanti, per completare al meglio il reparto offensivo e così non è stato, ma anche a centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Icardi e non solo a gennaio | Maxi affare clamoroso

E’ proprio questo il reparto che ha sofferto maggiormente nella scorsa stagione e, secondo molti, l’arrivo di Locatelli potrebbe non bastare a innalzare il livello in quella zona del campo. Per questo, negli ultimi giorni prima del gong finale, la Juventus ha cercato di intavolare trattative per diversi profili. Da Axel Witsel a Miralem Pjanic, ma nessuno è arrivato realmente. Un nuovo retroscena, però, cambia le carte in tavola per la Vecchia Signora e fa intendere la volontà di Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, piano Haaland | Raiola choc: doppio colpo super

Calciomercato Juventus, retroscena su McKennie e lo scambio voluto da Allegri

Uno dei nomi più chiacchierati a centrocampo sul finale del calciomercato in uscita è stato certamente Weston McKennie. Alla fine il mediano è rimasto, ma diverse piste sono state calde per il suo addio. In particolare, il Borussia Dortmund è sembrata un’opzione piuttosto concreta per il centrocampista, ma alla fine la pista non si è surriscaldata.

Proprio con i gialloneri, uno scenario è stato in ballo nelle ultime ore. Massimiliano Allegri ha spinto infatti per il ritorno di Emre Can, calciatore molto duttile e che con lui ha fatto benissimo. Il tedesco sarebbe potuto entrare proprio in uno scambio con McKennie: una pista che non è andata a buon fine ma che avrebbe reso sicuramente felice l’allenatore della Juventus.