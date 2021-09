La Juventus di Massimiliano Allegri sogna il grande colpo di calciomercato dal Barcellona di Koeman: stiamo parlando di Frenkie de Jong, centrocampista ex Ajax

La Juventus di Massimiliano Allegri ha concluso nella giornata di ieri una sessione di calciomercato davvero molto complicata. I bianconeri hanno messo nel motore della rosa due attaccanti di belle speranze, Kaio Jorge dal Brasile e Moise Kean, tornato dopo le esperienze all’estero, e portato a termine l’arrivo di Manuel Locatelli dal Sassuolo. Fra le cessioni invece svetta quella di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, nelle ultime battute dei trasferimenti, ha scelto di vestire la maglia del Manchester United lasciando la Juventus in seria difficoltà.

Sembrano infatti diverse le lacune all’interno della rosa della Vecchia Signora. A partire dall’attacco, dove i due centravanti, Morata e Kean, devono riuscire ad assicurare molti gol in più rispetto alle loro medie vista la necessità di dover sopperire alla partenza di un giocatore del calibro di Cristiano Ronaldo. Anche a centrocampo però manca qualcuno in grado di illuminare il gioco. In quest’ottica, il grande sogno si chiama Frenkie de Jong, mezz’ala del Barcellona di Ronald Koeman.

Calciomercato Juventus, sogno de Jong | I dettagli

Al momento Frenkie de Jong è solo una bella suggestione per la Juventus di Massimiliano Allegri che, però, fra il mercato di gennaio e la prossima sessione dei trasferimenti estiva dovrà per forza mettere nel motore giocatori in grado di far fare il salto di qualità alla rosa e l’olandese potrebbe essere uno di questi.

Acquistato dal Barcellona per una cifra totale di 86 milioni di euro compresi i bonus, l’ex centrocampista dell’Ajax è uno dei gioielli del calcio europeo, ma non è mai riuscito ad esprimersi al cento per cento delle sue possibilità con la maglia blaugrana. In caso di offerta da parte della Juventus, la richiesta del Barcellona potrebbe aggirarsi attorno ai 60 milioni di euro.