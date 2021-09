Calciomercato, colpo Belotti a gennaio | Con lo ‘scambio’

Calciomercato: possibile nuovo tentativo per Belotti a gennaio. La big di Serie A potrebbe tornare all’assalto del capitano granata: i dettagli

È tempo di bilanci all'indomani della chiusura del calciomercato estivo. Nonostante la difficile situazione economica, e i pesantissimi sacrifici di Hakimi e Lukaku, la nuova Inter di Simone Inzaghi non esce affatto ridimensionata dalla sessione estiva. La dirigenza ha aggiunto in rosa due attaccanti di assoluto livello, Dzeko e Correa, sostituendo Hakimi con Dumfries. È inoltre arrivato Calhanoglu a parametro zero dal Milan. La difesa, la migliore dello scorso campionato, è sempre la stessa e Marotta e Ausilio sono riusciti a trattenere Barella e Lautaro Martinez. La squadra nerazzurra si ricandida così per il bis scudetto, e a gennaio potrebbe attrarre nuovi giocatori. Nelle ultime settimane è stato trattato anche il 'Gallo' Belotti: il capitano del Torino è in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con la società granata. In caso di mancata intesa, l'Inter potrebbe anche tornare alla carica già a gennaio per il centravanti campione d'Europa.

Calciomercato Inter, Belotti rimandato | L’assalto a gennaio: tutti i dettagli

Belotti è tentato dalle big di Serie A e sta seriamente pensando di lasciare il suo Torino. Il rinnovo, infatti, ancora non arriva e Marotta potrebbe tornare alla carica già nella prossime sessione di calciomercato invernale. L'Inter potrebbe anche tentare di anticipare il suo arrivo a gennaio mettendo sul piatto il prestito del giovane Satriano come possibile indennizzo. Un affare che accontenterebbe anche la società granata, per non perdere il proprio capitano a parametro zero.

Satriano si è messo in mostra nel pre-campionato con i nerazzurri, al punto da essere confermato in rosa da Simone Inzaghi. Belotti è dunque destinato a far parlare di sé anche nei prossimi mesi.