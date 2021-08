La firma sul rinnovo contrattuale è sempre più vicino: beffa per le due big d’Italia e non solo. L’annuncio arriverà nelle prossime settimane

Saranno settimane intense in casa Roma per arrivare alla firma sul rinnovo contrattuale del capitano Lorenzo Pellegrini. Accostato anche alle big d’Italia e d’Europa, il centrocampista giallorosso è partito alla grande sotto la gestione Mourinho. Come invocato dallo stesso allenatore portoghese, la firma sarebbe imminente e dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Calciomercato, firma rinnovo Pellegrini vicinissima

La firma ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane con la volontà dello stesso giocatore di allungare il suo legame contrattuale con il club che l’ha visto crescere ed imporsi a livelli importanti. Il nuovo ingaggio sarà intorno ai 3,5 milioni di euro per continuare il suo percorso di crescita nella Capitale.

Lorenzo Pellegrini, dopo il prestito al Sassuolo, ha lavorato tanto per diventare protagonista con la maglia della Roma venendo anche criticato diverse volte nel corso degli anni. Al momento si trova nuovamente in Nazionale con la chiamata del Ct Roberto Mancini dopo che ha saltato gli Europei per infortunio.

Il feeling con Mourinho è diverso con lo stesso centrocampista della Roma che ha svelato: “Si sente qualcosa di diversi con lui”. Ora la firma per il rinnovo è davvero ad un passo, non si aspetta nient’altro che l’annuncio ufficiale.