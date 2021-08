La Juventus di Massimiliano Allegri, a caccia di un centrocampista in sede di calciomercato, potrebbe virare su Gonzalo Villar della Roma

La Juventus di Massimiliano Allegri è alle prese con questo ultimo, intenso, giorno di calciomercato della sessione estiva. I bianconeri, reduci dalla partenza di Cristiano Ronaldo e dal ritorno alla Continassa di Moise Kean, sono a caccia di un altro centrocampista dopo l’arrivo di Manuel Locatelli dal Sassuolo di Alessio Dionisi. Nel mirino c’è il profilo di Miralem Pjanic, regista del Barcellona ceduto proprio dalla Vecchia Signora la scorsa estate. Il giocatore bosniaco vorrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus, ma l’operazione non è delle più semplici.

Intanto i minuti e le ore passano sempre più velocemente e manca sempre meno al termine di questa sessione. La Juventus è a caccia di un’alternativa ed attenzione ad un nome proveniente da un’altra big del campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo della Roma di Josè Mourinho. Il giovane iberico infatti è fuori, almeno per il momento, dalle rotazioni dello Special One e molte squadre si sono interessate al possibile colpo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio con la Juventus | Proposto Sanchez

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa | Lo porta Raiola: si chiude

Calciomercato Juventus, spunta Villar | I dettagli

Negli ultimi giorni lo stesso Villar, insieme al suo agente, ha confermato la volontà di restare a Roma per giocarsi il posto sotto la guida del tecnico portoghese, ma la proposta di un grande club come la Juventus potrebbe fargli cambiare idea. La formula giusta sarebbe quella del prestito per lo spagnolo che ha un contratto in scadenza con il club capitolino nel 2024.

Villar, originario di Murcia, ha un valore in sede di calciomercato di circa 15 milioni di euro ed è un classe 1998. Un eventuale passaggio alla Juventus sembra molto complicato, ma non è un’ipotesi da scartare in queste ultime ore.