Tiemoue Bakayoko è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, tornato ai rossoneri dal Chelsea: visite mediche in corso per Adli

Milan scatenato in queste ultime ore di calciomercato. Ora è ufficiale: come si legge sul sito della Lega Serie A, è stato depositato il contratto di Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista francese torna a Milano sponda rossonera dal Chelsea in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Ma le mosse in entrata del club di Via Aldo Rossi non finiscono qui.

Yacine Adli è atterrato da poco in città e sta svolgendo le visite mediche per il ‘Diavolo’. Il giovane talento, poi, firmerà l’accordo con i lombardi, ma per lui è prevista una permanenza in prestito al Bordeaux per una stagione.