Il calciomercato bianconero entra nel vivo: colpo Pjanic e nuova formula per il ritorno del giocatore del Barcellona

I giorni di Miralem Pjanic a Barcellona stanno per finire. Il centrocampista bosniaco è ormai fuori da piani di Ronald Koeman e non rimarrà, salvo clamorose sorprese, ancora in Catalogna. Dopo una deludente, unica, stagione in Spagna per l’ex Juventus e Roma si avvicina il ritorno in Serie A. La Juventus ci prova da tempo ed entro domani sera, alle 23, un nuovo matrimonio tra il centrocampista e la ‘Vecchia Signora’ potrebbe consumarsi. La Juventus vuole Pjanic e il Barcellona vuole cederlo, con i bianconeri pronti ad approfittare della necessità del club di Laporta di cedere per limitare i costi e rimpinguare i conti. Ecco dunque che la Juventus avrebbe in mente una nuova formula nelle ultime ore di calciomercato per l’approdo a Torino del giocatore, reduce da 30 presenze senza nè reti nè assist nella passata stagione, tra campionato e coppe.

Calciomercato Juventus, Pjanic in saldo: nuova proposta

La nuova offerta della Juventus consisterebbe in un prestito secco, senza obbligo di riscatto al termine dell’attuale stagione e con ben metà ingaggio pagato dai catalani.

Solo 3, dunque, i milioni di stipendio che la società torinese, a caccia di rinforzi last minute, si accollerebbe per riabbracciare Pjanic, avvicinato anche alla Roma.

Situazione in via di definizione con le prossime ore che potrebbero portare ad una svolta definitiva per il ritorno a Torino di Pjanic.