Calciomercato, Moriba a un passo dal Lipsia

La Juventus, insieme ad altri top club, aveva messo nel mirino uno dei giovani centrocampisti più promettenti nel panorama europeo. Ora, però, è a un passo dal Lipsia.

La dirigenza della Juventus, nel corso dell’estate ha lavorato alacremente non soltanto per costruire il centrocampo bianconero del presente, ma anche con un occhio alle prospettive future. I bianconeri hanno provato a inserirsi tra le crepe venute a crearsi tra il Barcellona e uno dei suoi gioiellini più importanti prodotti dalla cantera. Ilaix Moriba, centrocampista classe 2003, infatti non ha voluto rinnovare il contratto con i blaugrana in scadenza nel 2022, diventando un obiettivo di calciomercato per molti top club europei. Tra questi, oltre alla Vecchia Signora, il Real Madrid e il Manchester City. Tutte squadre interessate a trovare un accordo col giocatore per prenderlo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Ilaix Moriba a un passo dal Lipsia | Le cifre dell’affare

Ad anticipare tutti, però, sarebbe il Lipsia che, come riportato da fichajes.net, sono pronti a rilanciare l’offerta da 8 milioni di euro presentata ai catalani. Con la cessione di Sabitzer al Bayern Monaco, infatti, il club della Red Bull ha incassato la liquidità necessaria per alzare la proposta a 15 milioni di euro.

Una cifra che il presidente del Barcellona, Joan Laporta, riterrebbe congrua per lasciar partire la stellina ormai comunque lontana dalla Catalogna.