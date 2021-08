La Roma con un secondo tempo spumeggiante conquista i tre punti a Salerno. In gol ancora Pellegrini e Veretout. Prima gioia per Abraham.

La Roma di Jose Mourinho non si ferma. Quarta vittoria di fila tra campionato e Conference League per i giallorossi, che dopo un primo tempo in cui la Salernitana regge l’urto, dilagano nella ripresa. Brillano ancora i centrocampisti: Pellegrini sblocca il risultato al 48′ su suggerimento di Vina e Veretout raddoppia con una zampata di sinistro al 52′. Poi c’è spazio per la prima gioia di Abraham, che trasforma in rete un assist di Carles Perez al 69′, dopo i due legni centrati con Fiorentina e Trabzonspor. A suggellare un’altra gara da protagonista, Pellegrini chiude la gara al 79′ con un destro all’incrocio dei pali.

Salernitana-Roma 0-4, tabellino e classifica

RETI: 48′ Pellegrini (R), 52′ Veretout (R), 69′ Abraham (R), 79′ Pellegrini (R)

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec; Aya, Gyomber, Jaroszynski; Kechrida (68′ Zortea), Coulibaly, Di Tacchio, Obi (68′ Capezzi), Ruggeri; Lassana Coulibaly (56′ Simy), Bonazzoli (84′ Kristoffersen).

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina (82′ Calafiori); Cristante, Veretout (83′ Diawara); Carles Perez (78′ Shomurodov), Pellegrini, Mkhitaryan (70′ El Shaarawy); Abraham (83′ Borja Mayoral).

CLASSIFICA: Inter 6, Lazio 6, Napoli 6, Roma 6, Milan 6, Udinese 4, Atalanta 4, Bologna 4, Sassuolo 4, Juventus 1, Spezia 1, Cagliari 1, Sampdoria 1, Torino 0, Empoli 0, Fiorentina 0, Venezia 0, Genoa 0, Verona 0, Salernitana 0