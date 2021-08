Il Milan travolge il Cagliari disputando un primo tempo devastante. Seconda vittoria di fila in campionato per i rossoneri.

Primo tempo che regala emozioni, quello tra Milan e Cagliari. I rossoneri sbloccano la gara al 13’ con una splendida punizione di Sandro Tonali, al primo centro con la maglia del Diavolo. A ristabilire la parità provvede immediatamente Deiola, che al 16’ corregge in rete di testa un cross morbido di Joao Pedro. Gli uomini schierati in campo da Stefano Pioli, però, dimostrano di averne di più e si riportano in vantaggio al 17’ con un tiro da fuori di Rafael Leao, deviato in porta involontariamente da Brahim Diaz. Lo spagnolo, al 24’ serve un assist a Olivier Giroud, che segna con un tocco di sinistro angolato sul secondo palo. La punta francese, al 43’ minuto trasforma in gol un calcio di rigore concesso dall’arbitro Serra per un tocco di mano in area di Kevin Strootman. Secondo tempo che scorre con il controllo della partita da parte dei rossoneri e c’è spazio per la standing ovation per Girou, sostituito nel recupero da Samu Castillejo.

Milan-Cagliari 3-1, tabellino e classifica

RETI: 13′ Tonali, 16′ Deiola, 17′ Brahim Diaz, 25′ – 43′ Giroud

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (69′ Bennacer), Krunic, Saelemaekers (69′ Florenzi), Brahim Diaz (85′ Maldini) Leao (69′ Rebic); Giroud (90′ Castillejo)

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli (64′ Zappa), Godin, Carboni; Nandez, Deiola (82′ Pereiro), Strootman (78′ Farias), Marin, Dalbert (78′ Lykogiannis), Joao Pedro, Pavoletti (82′ Ceter)

CLASSIFICA: Inter 6, Lazio 6, Napoli 6, Roma 6, Milan 6, Udinese 4, Atalanta 4, Bologna 4, Sassuolo 4, Juventus 1, Spezia 1, Cagliari 1, Sampdoria 1, Torino 0, Empoli 0, Fiorentina 0, Venezia 0, Genoa 0, Verona 0, Salernitana 0