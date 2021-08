Juventus, duro attacco dopo l'Empoli | "Sono scarsi"

La Juventus non ha iniziato al meglio la stagione in Serie A. Non mancano cocenti critiche ad Allegri e squadra: attacco anche a Chiellini

La Juventus è alle prese con il calciomercato, alla ricerca delle soluzioni migliori per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono nel mirino dei tifosi e degli addetti ai lavori, dopo il brutto ko subito nella serata di ieri. Dopo il pareggio all’esordio contro l’Udinese, infatti, i bianconeri sono stati sconfitti in casa dall’Empoli con in punteggio di 0-1. Un punteggio pesante per il valore e quanto espresso in campo dalle due squadre e che pone le prime riflessioni sull’operato di Allegri e della squadra.

Juventus, critiche a Chiellini dopo il ko contro l’Empoli

Nelle ultime ore, sono arrivate dichiarazioni piuttosto dure da parte di Paolo Ziliani. Il noto giornalista, infatti, attraverso il suo profilo Twitter esprime il suo punto di vista dopo il ko contro l’Empoli: “Considerando che i giocatori della Juventus valgono dieci volte più di quelli dell’Empoli, che li hanno fatti impazzire, bisognerebbe che Chiellini e Allegri correggessero il tiro e dicessero: ‘Questo qua siamo’. Scarsi in campo e scarsi, molto, anche in panchina“.