Nonostante il caos attorno a Kylian Mbappé in merito al suo futuro, in bilico tra Psg e Real Madrid, il francese risponde col gol

Gli ultimi giorni di calciomercato non riguarderanno Cristiano Ronaldo che ormai è ufficialmente tornato al Manchester United, bensì Kylian Mbappè, l’uomo copertina delle ultime ore del mercato estivo, visto il forte interesse del Real Madrid. I blancos hanno presentato un’offerta da 160 milioni di euro al Psg ma Leonardo ha respinto la proposta, ritenendo scorretto il comportamento del club spagnolo. Il fenomeno francese non intende rinnovare e la possibilità che possa raggiungere il compagno di nazionale Karim Benzema in questi ultimi giorni di mercato è concreta.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sgarbo al Milan | Vendetta da 70 milioni

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Mbappe ha deciso | Annuncio a compagni e dirigenza

Calciomercato, Mbappé risponde con il gol in campionato

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus e Roma, addio vicino | Accordo in Germania

Il Paris Saint-Germain aspetta solo l’offerta giusta, a quel punto non lo tratterrà, poiché l’alternativa sarebbe quella di perderlo a costo zero tra pochi mesi. Intanto però Mbappé non sembra aver subito il caos attorno a lui, anzi, ha risposto sul campo con il gol che fino a questo momento sta decidendo la sfida di Ligue1 tra Reims e Psg, mostrando con i fatti la sua forza, non solo tecnica ma anche mentale.