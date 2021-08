La Juventus studia le possibili soluzioni sul calciomercato, in entrata e in uscita. L’addio last minute potrebbe presto concretizzarsi

La Juventus è protagonista in queste ore sul calciomercato. I bianconeri studiano la rosa con la possibilità di centrare ultimi colpi di livello, soprattutto a centrocampo e in attacco, ma anche nell’ottica di qualche uscita che potrebbe essere inevitabile per Massimiliano Allegri. Ieri ha deluso la prestazione di Weston McKennie. Il centrocampista non è riuscito a incidere in maniera positiva sulla partita. La sua gara contro l’Empoli potrebbe riaccendere last minute i discorsi sul calciomercato.

Calciomercato Juventus, McKennie può partire: tripla pista estera

Il futuro di McKennie potrebbe subire una nuova svolta nei prossimi giorni. Il centrocampista potrebbe dire addio, infatti, per tornare in Bundesliga. Non è l’ipotesi più calda ma se n’è parlato molto negli scorsi giorni e in tal senso occhio al Borussia Dortmund. Le piste più attuali potrebbero essere quelle in Premier League: c’è il Tottenham che è tornato in corsa per il centrocampista, ma anche l’Aston Villa. Più defilata, invece, la posizione dell’Everton. La valutazione del calciatore resta intorno ai 30 milioni di euro.