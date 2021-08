Dopo la brutta sconfitta contro l’Empoli, la Juventus vorrebbe acquistare un altro centrocampista: occasione dalla big spagnola

L’inizio dell’Allegri bis è stato deludente quanto inaspettato per certi versi. Dopo il pesante addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus esce sorprendentemente sconfitta dall’insidioso – ma certamente alla portata – match contro la neopromossa Empoli di Andreazzoli. Il tutto nella prestigiosa cornice dell’Allianz Stadium, tra le mura di casa. Una situazione indubbiamente preoccupante, che impone riflessioni alla società e al tecnico a poche ore dal termine della sessione di calciomercato.

Ultimato l’acquisto di Kean per sostituire il campione portoghese, ora la ‘Vecchia Signora’ non esclude un nuovo arrivo a centrocampo. Non solo Locatelli, l’allenatore livornese avrebbe il desiderio di aggiungere un altra pedina last minute al reparto. In questo senso, piace il profilo di Hector Herrera. Il messicano, in forza all’Atletico Madrid, è in scadenza giugno 2022 e pare avere una valutazione intorno ai 10 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, obiettivo Icardi | La mossa di Mendes

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, cessione da urlo | Soltanto ad una condizione

Calciomercato Juventus, mirino su Herrera: Simeone fa muro

Rappresenta, perciò, una buona occasione low cost, ma gli spagnoli sarebbero intenzionati ad opporre resistenza. Simeone, infatti, non vorrebbe privarsi del calciatore – che piace anche alla Roma di Mourinho – e gli avrebbe anche assicurato maggiore protagonismo da qui ai prossimi mesi. Operazione complicata, ma da tenere d’occhio. Attenzione, poi, sempre a Witsel del Borussia Dortmund.