La Juventus può lasciar partire Luca Pellegrini nelle ultime ore di calciomercato: ipotesi scambio

Sono ore calde per il calciomercato estivo che, sta per chiudere i battenti, quando mancano poco più di 72 ore al termine ultimo per definire entrate ed uscite. Ed in questo lasso di tempo la Juventus annuncerà il nuovo attaccante che rimpiazzerà Cristiano Ronaldo ma non solo. Occhio alle ultime lacune che Allegri ha intenzione di colmare con gli ultimissimi innesti: in tal senso, arriva una possibilità inattesa. Il giornalista Romeo Agresti ha fatto, su Twitter, il punto sul mercato bianconero con un nome in particolare tra le possibili imminenti usciti dal club torinese. Si tratta del terzino Luca Pellegrini, 22 anni ed in scadenza nel giugno 2025 con la Juventus. Agresti ha rivelato: “Pista West Ham per Luca Pellegrini“. Un interesse, quello degli ‘Hammers‘ che può quindi regalare sorprese alla società bianconera da qui al prossimo 31 agosto. L’idea della Juventus sarebbe quella di imbastire uno scambio con gli inglesi, con Luca Pellegrini in Premier League e Arthur Masuaku alla corte di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, scambio Pellegrini-Masuaku: i dettagli

Il terzino di origini franco-congolesi piace da tempo alla ‘Vecchia Signora’ che potrebbe approfittare dell’interesse del West Ham per Pellegrini per tornare a farsi avanti per il classe 1993, valutato al pari dell’ex Cagliari circa 12-15 milioni.

Ed è proprio uno scambio alla pari nei pensieri della Juventus che potrebbe cambiare volto sulla corsia mancina, con un nuovo profilo da alternare ad Alex Sandro.

Situazione in divenire, dunque, con la Juventus che proverà a regalare Masuaku ad Allegri nelle prossime ore: lo scambio con Luca Pellegrini può prendere forma.