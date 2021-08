La Juventus pianifica un colpo di spessore in attacco: acquisto ‘alla Morata’: ecco il piano bianconero

Sono passate solo poche ore dall’addio di Cristiano Ronaldo e la Juventus lavora senza sosta per cercare un degno erede dell’asso lusitano. Con il cinque volte Pallone d’Oro tornato a Manchester, sponda United, le attenzioni dei dirigenti bianconeri sono tutte rivolte al prossimo attaccante che, da qui a poco più di 72 ore, vestirà la casacca della Juventus. Dei diversi nomi candidati a rimpiazzare CR7, uno in particolare potrebbe tornare fortemente in auge nell’attuale sessione di calciomercato nonostante sia al momento infortunato. Si tratta di Mauro Icardi che con l’approdo di Messi ed il possibile sostituto di Mbappè (vicino al Real Madrid) rischia di vedere sbarrata la strada che porta all’undici titolare di Mauricio Pochettino. Una pista mai tramontata del tutto quella che riguarda l’ex capitano dell’Inter che non ha mai nascosto la nostalgia dell’Italia e dalla Serie A. La Juventus avrebbe quindi in mente un assalto last minute con una nuova formula che permetta di accontentare le richieste del PSG senza gravare pesantemente con sulle casse della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, riecco Icardi: nuova formula

Il piano dei vertici bianconeri porterebbe dunque ad un’operazione in stile Morata, con un prestito biennale oneroso e la possibilità, sia al termine dell’attuale stagione che nell’estate 2023, di riscattare Icardi.

Costo complessivo dell’operazione: non meno di 45-50 milioni di euro, con Wanda Nara e lo stesso Icardi che, tacitamente, avrebbero già acconsentito da tempo all’approdo nella Torino bianconera.

La palla adesso passa a Juventus e PSG, con ancora da chiarire le intenzioni della società di Al-Khelaifi nei confronti della punta 28enne che non è di certo tra le priorità di Pochettino.