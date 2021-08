La Juventus potrebbe infiammare il calciomercato degli ultimi giorni con un assalto dalla Premier: scambio più cash

È ufficialmente iniziata l’era post Cristiano Ronaldo in casa Juventus. Il nuovo corso con Massimiliano Allegri ripartirà senza il miglior capocannoniere degli ultimi tre anni, con Dybala di nuovo al centro del progetto e maggior spazio ai giovani. La conferma è il ritorno del classe 2000 Moise Kean. Il vero e proprio erede del cinque volte Pallone d’Oro potrebbe invece arrivare nel 2022.

Leggi anche >>> Calciomercarto Juventus, scambio in Premier League | Pellegrini ai saluti

Un possibile colpo ad effetto per rilanciare la Juve anche in campo internazionale, e soprattutto non rischiare di perdere i gioielli attualmente in rosa. Nella prossima estate, infatti, potrebbero arrivare richieste ed eventuali assalti per i vari de Ligt e Chiesa. Ad esempio dal Chelsea: i ‘Blues’ hanno Thiago Silva e Rudiger in scadenza di contratto nel 2022 e nel mirino potrebbe finire proprio il difensore olandese. Ecco la possibile proposta dei campioni d’Europa in carica.

Calciomercato Juventus, assalto Chelsea a de Ligt: scambio con Jorginho più soldi

De Ligt è ovviamente una delle colonne della Juventus del presente e futuro e ritenuto quindi incedibile dalla società bianconera. L’ex capitano dell’Ajax potrebbe lasciare Torino solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. Alla ricerca di un nuovo leader in difesa, il Chelsea potrebbe così preparare un maxi offerta per il classe 1999.

Leggi anche >>> Calciomercato, Conte verso una nuova panchina | Si profila uno sgarbo alla Juventus

Sul piatto potrebbero finire ben 50-55 milioni di euro più il cartellino di Jorginho, già seguito dalla Juventus in diverse sessioni di calciomercato. Un’offerta complessiva da circa 100 milioni che farebbe vacillare il club bianconero. Dopo Cristiano Ronaldo la Juventus rischia di perdere anche de Ligt.