Il calciomercato volge al termine, ma le squadre di Serie A non hanno ancora finito le operazioni. Tra le società più attive c’è l’Inter, protagonista di un avvio strepitoso in campionato. Il cambio di allenatore non sembra aver influito sul rendimento dei Campioni d’Italia, a punteggio pieno dopo due giornate e vittoriosi contro Genoa e Verona. Il bottino recita di sette gol realizzati in due partite, ma nonostante ciò potrebbe arrivare un nuovo attaccante.

La pesante eredità lasciata da Romelu Lukaku è stata raccolta da Edin Dzeko e Joaquin Correa, autore di una doppietta al Bentegodi nel giorno del suo debutto in nerazzurro. I due acquisti si sono uniti a Lautaro Martinez e a Sanchez, quest’ultimo ancora alle prese con noie fisiche. Le condizioni precarie del cileno potrebbero convincere l’Inter ad intervenire sul mercato per aggiungere alla rosa una quarta punta pronta all’utilizzo.

Le occasioni non mancano e un’opportunità potrebbe essere colta sul mercato degli svincolati. Tra i nomi di lusso spicca quello di Fernando Llorente, 36 anni compiuti a febbraio. Lo spagnolo, ex Juventus, si sarebbe proposto all’Inter come quarta punta, con l’obiettivo di riscattare le ultime stagioni vissute in Serie A. Il centravanti è reduce dall’esperienza all’Udinese, conclusa con appena un gol in 14 presenze.

Calciomercato Inter, l’ex Juventus si propone

Un nome d’esperienza che potrebbe aiutare anche mister Inzaghi nella gestione dello spogliatoio e dare un ricambio importante in Champions League. Curiosità: Llorente – nelle sue esperienze in Serie A – non ha mai trovato gol contro l’Inter. La società potrebbe valutare un suo acquisto in extremis, ma ora le priorità è completare le operazioni in uscita.