I risultati estremamente negativi dell’Arsenal in avvio di stagione potrebero costare il posto al tecnico Arteta. Pronto a subentrargli Antonio Conte, che chiederebbe per gennaio un attaccante seguito dalla Juventus.

Ennesima batosta per l’Arsenal in Premier League. I Gunners hanno perso con il risultato di 5-0 contro il Manchester City di Guardiola, rimediando la terza sconfitta su tre gare disputate finora in campionato. Il tecnico Mikel Arteta, già da tempo sulla graticola, sembra ormai giunto al capolinea della sua esperienza con il club londinese. In pole position per succedergli c’è Antonio Conte, che potrebbe già tornare in panchina a stretto giro di posta. L’ex allenatore di Inter e Juventus, sarebbe pronto ad accettare l’offerta, ma chiederebbe garanzie per il calciomercato.

Calciomercato, Conte all’Arsenal con Vlahovic nel mirino

Il reparto dell’Arsenal che ha più bisogno di innesti, come evidenziato dagli 0 gol messi a segno in tre match, è l’attacco. Aubameyang e Lacazette attraversano un periodo di netto calo di rendimento e sembrano ormai fuori dal progetto, così, Conte chiederebbe come priorità assoluta l’acquisto di un bomber: Dusan Vlahovic.

Il serbo è da tempo un pallino del tecnico leccese, che infatti lo aveva chiesto anche a Marotta, e sarebbe il profilo preferito come nuovo centravanti dell’Arsenal. Un’offerta alla Fiorentina già nel mercato di gennaio, potrebbe quindi essere considerata molto probabile. Se i Gunners mettessero sul piatto i 70\80 milioni di euro richiesti da Commisso l’operazione si potrebbe chiudere, con uno sgarbo dell’ex capitano e allenatore bianconero che soffierebbe alla Vecchia Signora uno degli obiettivi più desiderati.