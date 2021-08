La Juventus non molla il sogno Vlahovic: nuova offerta presentata alla Fiorentina che prevede anche uno scambio, ma Commisso ha le idee chiare

E’ arrivato il momento di serrare i ranghi per la Juventus. Dopo una sessione di calciomercato vissuta in sordina, la società bianconera ha completato l’acquisto di Manuel Locatelli dal Sassuolo ed ora potrebbe dar vita a una mini-rivoluzione in attacco. L’ago della bilancia è rappresentato da Cristiano Ronaldo, sempre più prossimo a lasciare Torino. La sua partenza metterebbe la dirigenza nelle condizioni di provvedere ad uno o più acquisti per rimpiazzarlo, e le idee di certo non mancano.

La Juventus non ha infatti mollato il sogno Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è un punto fermo della nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano, ma i suoi numeri sono da top player: 21 gol nell’ultima Serie A e un contratto in scadenza nel 2023 non fanno dormire tranquillo il patron Commisso. Il ragazzo è ambizioso e i bianconeri provano a convincere la società viola a cederlo.

La dirigenza torinese avrebbe infatti presentato una nuova offerta alla Fiorentina che – oltre ad una parte cash – prevede anche una contropartita. L’idea è quella di offrire il cartellino di Federico Bernardeschi più 40 milioni di euro. Per il fantasista si tratterebbe di un ritorno, visto che fu prelevato dai bianconeri proprio dalla viola nel luglio 2017. La Fiorentina è tutt’ora la squadra con cui ha reso meglio in carriera: 23 gol in 93 presenze contro i 10 in 148 gettoni alla Juventus.

Calciomercato Juventus, nuova offerta per Vlahovic

L’idea non sembra però entusiasmare il patron Commisso che avrebbe risposto con un secco ‘no’ alla Juventus all’offerta per Vlahovic. L’attaccante serbo è considerato nevralgico per la stagione viola e un suo addio a pochi giorni dalla fine del mercato è al momento un’ipotesi che ha il sapore di utopia.