Juventus e Milan continuano a lavorare sul fronte calciomercato negli ultimi giorni di mercato: Paratici beffa le big d’Italia, super affare

Ultimi giorni infuocati di calciomercato. Juventus e Milan vorrebbero così regalare i prossimi colpi ai rispettivi allenatori andando così a puntellare le due rose. Non sarà facile visto che c’è una concorrenza agguerrita anche con i top club d’Europa, come il Tottenham, pronto a beffare le due compagini della Serie A. L’ex dirigente bianconero, Fabio Paratici, ora proprio con gli “Spurs”, sarebbe vicinissimo ad un maxi affare soffiando i vari obiettivi di bianconeri e rossoneri.

Calciomercato Juventus e Milan, affare Aouar: scambio con il Tottenham

Così il Tottenham sarebbe finito sulle tracce del promettente centrocampista del Lione, Houssem Aouar. come svelato da Sky Sport UK. I suoi agenti starebbero parlando con la dirigenza del club inglese per concludere l’affare nelle prossime ore. Il centrocampista francese è stato accostato a lungo anche alla Juventus visto che vorrebbe giocare in Champions League dopo la mancata qualificazione del Lione. Prima si troverà l’accordo con il giocatore, poi i due club dialogheranno per concludere l’affare.

Così l’idea di Paratici sarebbe nata nelle ultime ore con Moussa Sissoko nell’affare per subito concludere la trattativa tra Tottenham e Lione. Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore con il Tottenham pronto a beffare Juventus e Milan.

I due top club d’Italia dovranno così virare su altri obiettivi di calciomercato per rinforzare le rispettive rose proprio negli ultimi di mercato della sessione estiva.