L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe imbastire uno scambio dell’ultima ora con la Roma di Josè Mourinho per un centrocampista: le ultime di calciomercato

Si è infiammato di nuovo il calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi che, nelle ultime ore, ha concluso per l’arrivo di Joaquin Correa dalla Lazio. Il giocatore argentino vestirà la maglia della Beneamata dopo una buona esperienza nella Capitale ed è il secondo giocatore ad arrivare all’Inter dalla Capitale dopo Edin Dzeko, attaccante precedentemente della Roma di Josè Mourinho. Proprio nel club giallorosso tiene banco la situazione legata al futuro di Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo che, nell’ultimo periodo, è finito molto indietro nelle gerarchie rispetto alla gestione di Paulo Fonseca.

Il talento iberico, che può agire nel ruolo di mediano ma anche in quello di mezz’ala, potrebbe essere il rinforzo last minute dell’Inter in mediana viste le situazioni di Matias Vecino e Arturo Vidal, entrambi non particolarmente convincenti nella scorsa stagione. Attenzione anche alle condizioni di Roberto Gagliardini. L’ex giocatore dell’Atalanta infatti, nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, potrebbe trovare davvero pochissimo spazio.

Calciomercato Inter, idea Villar | Spunta l’ipotesi dello scambio

Gonzalo Villar potrebbe quindi entrare nel mirino dell’Inter di Simone Inzaghi che, per arrivare al giocatore spagnolo, sarebbe anche disposta a mettere sul piatto il profilo di Roberto Gagliardini, mezz’ala classe 1994. Per caratteristiche, il giocatore italiano è molto più vicino al gioco di Josè Mourinho rispetto allo spagnolo, più tecnico e con minor fisicità rispetto al 27enne.

Entrambi i giocatori hanno valutazioni simili e Villar, negli ultimi mesi, è stato seguito da diversi club del campionato italiano di Serie A, uno su tutti il Sassuolo di Alessio Dionisi che è a caccia di un rimpiazzo di Manuel Locatelli, approdato alla Juventus di Massimiliano Allegri.