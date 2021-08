Calciomercato Inter, svolta in attacco per Inzaghi | Pista per il ritorno

L’Inter valuta le possibilità in attacco, alla ricerca della situazione giusta sul calciomercato. I nerazzurri potrebbero vedere un grande ritorno per Simone Inzaghi

L’addio di Romelu Lukaku ha aperto le candidature in casa Inter per quanto riguarda l’attacco. I nerazzurri hanno visto già l’arrivo di Edin Dzeko e Joaquin Correa, profili che regalano alla Beneamata un reparto offensivo comunque competitivo e che soddisfa le richieste di Simone Inzaghi. Potrebbe non bastare, però, alla Beneamata, che dovrà affrontare molte competizioni e avrà bisogno di una panchina più lunga.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, attaccante in città | Visite mediche terminate

Proprio per questo, il nome di Alexis Sanchez resta in via di valutazione nelle idee dell’Inter. Il cileno non garantisce garanzie dal punto di vista fisico. Troppi gli infortuni e anche le settimane in cui l’ex Arsenal è rimasto ai box. Per questo, Marotta valuta un ultimo colpo in attacco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio last minute | Ecco il centrocampista!

Calciomercato Inter, ultimo colpo in attacco: spunta Keita

L’arrivo di Correa, proprio per via di Sanchez, potrebbe non chiudere il mercato in attacco dell’Inter. Si parla molto di Gianluca Scamacca negli ultimi giorni, ma, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, un nuovo nome potrebbe tornare in auge per i nerazzurri. Si tratta di Keita: l’attaccante ha già vestito la maglia dell’Inter e ha fatto bene con Simone Inzaghi alla Lazio. Un profilo che potrebbe essere utile per completare il reparto offensivo. Se non dovesse tornare alla Sampdoria, l’operazione potrebbe concludersi in prestito: l’attaccante è ormai ai margini al Monaco.