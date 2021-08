Dopo il pari a Udine, la Juventus deve fare i conti con il futuro di Cristiano Ronaldo: arriva l’annuncio

Saranno sei giorni caldissimi quelli che rischia di riservare, alla Juventus, la sessione estiva di calciomercato. Prima della chiusura ufficiale il prossimo 31 agosto, la ‘Vecchia Signora’ deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo. Il portoghese continua ad essere accostato alla cessione ed in tal senso, arriva una doccia fredda per quanto riguarda la possibilità di vederlo al fianco di Messi al PSG. Intervenuto ai microfoni di ‘CMIT TV’, su ‘Calciomercato.it’, il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Alessandro Grandesso ha parlato della situazione in casa Juventus che riguarda il destino di Cristiano Ronaldo. L’asso lusitano è in scadenza il 30 giugno 2022 ed ormai da diverse settimane si vocifera di un addio alla Juventus nelle ultimissime ore del mercato estivo. Il noto giornalista si è così sbilanciato: “Cristiano Ronaldo non è mai stato preso in considerazione dal PSG, salvo cambiamenti di rotta, non dovrebbe arrivare a Parigi. Sulle alternative tutto è possibile”.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘gelato’: niente PSG

Una doccia fredda inattesa per il cinque volte Pallone d’Oro che continua a sperare nell’addio alla Juventus. Grandesso ha parlato dei possibili sostituti: “Per Lewandowski bisogna capire se il Bayern Monaco riesca a sostituirlo nel giro di sei giorni, Haaland è una grande suggestione ma è obiettivo di altre società, dal Chelsea al Real Madrid”.

Il giornalista ha poi così concluso: “Se la trattativa per Mbappè dovesse andare in porto allora a quelo punto tutto diventa possibile”.

Situazione in via di definizione, con Ronaldo che al momento sembrerebbe destinato a rimanere: ancora sei giorni per scoprire il futuro definitivo del portoghese.