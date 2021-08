Danilo, terzino destro della Juventus di Massimiliano Allegri, potrebbe lasciare Torino: occhio ad uno scambio con il Bayern Monaco per Niklas Sule

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus non è stato come ci si aspettava. Il tercnico livornese, rientrato dopo due anni di lontananza dai campi di Serie A, non è infatti andato oltre il pareggio in casa dell’Udinese di Luca Gotti. Le reti di Paulo Dybala, migliore in campo per la Juventus, e Juan Cuadrado non sono bastate al club piemontese per ottenere i tre punti e sono sorti anche dei dubbi di carattere strutturale all’interno della rosa a disposizione di Max Allegri.

Uno di questi è collegato alla batteria dei difensori centrali. Nell’organico della Juventus infatti vi sono: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt, Radu Dragusin e Daniele Rugani. Quest’ultimo è sulla lista dei trasferimenti, mentre il giocatore rumeno, nonostante le ottime capacità, sembra ancora un po’ acerbo. Discorso totalmente opposto per Chiellini che, vista l’età, è spesso alle prese con problemi di natura fisica. In quest’ottica, la Juventus potrebbe guardarsi intorno in sede di calciomercato per regalare un altro centrale a Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, scambio in Germania | Le ultime

Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse del Bayern Monaco nei confronti di Danilo, terzino destro della Juventus. Il giocatore brasiliano, valutato circa 20 milioni di euro, è in scadenza di contratto nel 2024 ed è al momento un titolare della Vecchia Signora.

Attenzione però alla possibile controproposta della Juventus nei confronti del Bayern Monaco. I bianconeri infatti, mettendo sul piatto proprio il cartellino di Danilo, potrebbero chiedere ai bavaresi Niklas Sule, difensore centrale che andrebbe a risolvere i problemi in mezzo della Vecchia Signora. Classe 1995 il giocatore tedesco vale quasi il doppio dell’ex City, ma è in scadenza di contratto nel 2022 e ciò potrebbe portare ad abbassarne sensibilmente il prezzo.